Allarme clima in Lombardia: più di 100 allerte meteo nel 2024, agricoltura in ginocchio

La Lombardia ha ricevuto oltre 100 allerte meteo quest’anno, emesse dalla Protezione Civile per rischi idro-geologici, idraulici, temporali e forti venti. Solo nei primi undici giorni di settembre sono state registrate già 10 allerte. Coldiretti Lombardia commenta che questi episodi di maltempo hanno colpito diverse aree della regione compromettendone il clima.

Il preoccupante clima in Lombardia

Secondo Coldiretti, basandosi su dati Arpa Lombardia, nei primi sette mesi dell’anno la regione ha visto un accumulo di piogge di 1072 millimetri, con i picchi maggiori nei mesi di maggio, marzo e febbraio. Oltre a questo, sempre più spesso si registrano eventi meteorologici intensi e localizzati, con danni sia nelle città che nelle campagne, colpendo coltivazioni e strutture aziendali.

Tali condizioni climatiche hanno costretto gli agricoltori, soprattutto in primavera, a rivedere la normale programmazione colturale, causando ritardi nei trapianti e nelle semine. Gli apicoltori, addirittura, sono stati costretti a intervenire con nutrizioni di soccorso per salvare le api, messe in difficoltà dalle abbondanti piogge.

“L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici“, conclude Coldiretti Lombardia. Questa “tendenza alla tropicalizzazione” si manifesta con stagioni instabili, precipitazioni brevi e intense, sbalzi termici e repentini cambiamenti dal sole al maltempo. Tali condizioni compromettono le coltivazioni, causando perdite nella produzione agricola nazionale e danni a strutture e infrastrutture rurali.

