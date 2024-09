Allarme storm surge e inondazioni, Francine diventa un uragano e punta la Louisiana

MeteoWeb

L’uragano Francine punta la Louisiana e si prevede che toccherà terra nelle prossime ore, determinando il rischio di storm surge, inondazioni diffuse e venti distruttivi sulla costa settentrionale del Golfo degli Stati Uniti. Francine ha acquisito forza nelle acque estremamente calde del Golfo del Messico passando da tempesta tropicale a uragano di 1ª categoria. Il National Hurricane Center ha affermato che Francine potrebbe persino raggiungere la 2ª categoria con venti da 155 a 175 km/h prima di impattare su una fragile regione costiera che non si è ancora completamente ripresa da una serie di uragani devastanti dal 2020.

L’ultimo aggiornamento riportava Francine a circa 475 km a Sud/Ovest di Morgan City, Louisiana, e si muoveva verso Nord/Est a 17 km/h, secondo quanto riportato dal National Hurricane Center. Un’allerta uragano è in vigore lungo la costa della Louisiana da Cameron verso Est fino a Grand Isle, circa 80 km a Sud di New Orleans, secondo l’NHC. Un avviso per mareggiate si estende dal confine tra Mississippi e Alabama al confine tra Alabama e Florida. Un tale avviso significa che c’è la possibilità di inondazioni pericolose per la vita.

Il National Hurricane Center ha sottolineato che parti del Mississippi, dell’Alabama e della Florida Panhandle sono a rischio di “considerevoli” alluvioni lampo, seguite da una minaccia di possibili inondazioni più avanti nella settimana nella bassa valle del Mississippi e nella bassa valle del Tennessee mentre i resti di Francine si riversano nell’entroterra.

