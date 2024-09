Allerta Meteo, FOCUS dell’Aeronautica Militare: “arriva Boris, la tempesta equinoziale”

MeteoWeb

“Sono passati appena dieci giorni da quando è stata rilasciata la lista dei nomi delle tempeste 2024-2025, e già vi abbiamo fatto ricorso due volte. Dopo Atena, nominata lunedì, ora è la volta di Boris, una tempesta equinoziale un po’ anticipata”. E’ quanto fa sapere il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare in un approfondimento dedicato alla nuova tempesta in arrivo, che provocherà forte maltempo e un drastico calo delle temperature sull’Italia.

L’equinozio d’autunno “arriverà il 22 settembre, e non è affatto detto che la transizione stagionale debba trascorrere con una perturbazione che ne segni l’occorrenza, sta di fatto però che la profonda depressione che sta scendendo attraverso l’Europa centrale ben carica di aria fredda, porrà probabilmente fine alla stagione estiva in modo piuttosto brusco“, spiegano dall’Aeronautica Militare.

Il percorso del raffreddamento “inizierà questa sera per terminare sabato mattina, quando poi il campo termico comincerà a riprendersi anche in ragione del ritorno del sole. Un cambiamento abbastanza percepibile, che porterà buona parte del Paese ben sotto la media della seconda decade di settembre, è il caso di dire dopo molte settimane di valori superiori alla media stessa”, viene spiegato.

“Ma non sarà solo una diminuzione delle temperature. L’immagine sotto, tratta dal sito web del centro Europeo per le Previsioni a Medio termine (ECMWF), mostra le precipitazioni cumulate da oggi a domenica 15 settembre, quantità non eccezionali ma piuttosto abbondanti”, si legge nell’approfondimento.

In ragione di tutto questo, il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso una segnalazione di fenomeni intensi che sarà naturalmente aggiornata nei prossimi giorni.

