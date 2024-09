Allerta Meteo, allarme nubifragi e alluvioni lampo: pesante bollettino ESTOFEX per l’Italia

MeteoWeb

Allerta Meteo per nubifragi e conseguente rischio alluvioni in Italia: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, alle 8 di domani, giovedì 19 settembre 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per parti dell’Adriatico fino al Mar Ionio, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2, principalmente per piogge forti o eccessive, alcuni tornado e grandine isolata.

Inoltre, un livello 2 è stato emesso per l’estremo Nord/Ovest del Mar Egeo, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2, principalmente per piogge forti/eccessive, un rischio di tornado e grandine. Infine, un livello 1 è stato emesso per l’estremo Ovest del Mar Mediterraneo, principalmente per piogge intense e un rischio isolato di tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

“Un pattern di alta pressione persistente sopra una bassa pressione presenta un impressionante anticiclone sulla Scandinavia con anomalie di altezza di 500 hPa in costante aumento, centrato dalle Isole Shetland fino al Golfo di Botnia,” si legge nel bollettino ESTOFEX. “A Sud, un canale esteso/allineato zonalmente con basse altezze geopotenziali interessa la maggior parte del Mediterraneo. Un vortice in quota quasi stazionario è centrato tra il Bacino Corso-Ligure e il Golfo di Follonica, con una leggera previsione di movimento verso Est a causa dell’evoluzione dell’effetto Fujiwhara con un vortice in quota più retrogrado in movimento verso il Nord/Est-Nord“.

“Un vortice in quota progressivo sull’Europa orientale innesca alcuni temporali, ma queste tempeste dovrebbero rimanere per lo più non severe. Questa attività interessa alcune delle aree alluvionate ma aggiunge solo piogge minori su scala molto locale,” sottolinea ESTOFEX.

Allerta Meteo, rischio alluvioni in Italia

L’allerta meteo ESTOFEX prevede condizioni di forte maltempo in Italia, in particolare lungo le coste dell’Adriatico e in alcune aree del Mediterraneo. Sono attese piogge intense e persistenti, con rischio di alluvioni tra Marche ed Emilia-Romagna. Temporali ripetuti e forti colpiranno queste zone, con la possibilità di accumuli di pioggia significativi (oltre 200 mm in alcune aree), in meno di 24 ore.

C’è anche un rischio tornado e trombe marine lungo le zone costiere. Le piogge e i temporali colpiranno anche la Sardegna e l’Adriatico meridionale. Il maltempo è legato a una bassa pressione stazionaria che si sposta lentamente, interagendo con flussi di aria umida e instabile.

La situazione è favorita da una massa d’aria instabile sopra il Mar Adriatico e da un flusso ciclonico che contribuisce a sostenere l’attività convettiva. Si prevede che il maltempo persista, con rischio di alluvioni lampo, soprattutto nelle zone montuose o dove i temporali insisteranno per ore.

La situazione meteo in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.