Allerta Meteo: allarme nubifragi tra Marche ed Emilia-Romagna, “alto rischio allagamenti ed esondazioni”

Allerta meteo per l’arrivo sull’Italia di un intenso vortice ciclonico proveniente dai Balcani, che determinerà instabilità e forte maltempo in Italia. “Una perturbazione proveniente da est posizionerà il suo minimo sul Tirreno determinando una convergenza di venti, Bora e Scirocco, lungo il versante Adriatico tra Marche ed Emilia-Romagna. Rovesci e temporali si rigenereranno lungo questa linea di convergenza portando accumuli rilevanti tra Emilia-Romagna orientale e Marche centro settentrionali,” spiegano gli esperti di ZenaStormChaser, che hanno pubblicato un bollettino accompagnato da una mappa di rischio. “Sarà elevato il rischio allagamenti e esondazioni con accumuli che nelle 24 ore potranno superare i 150mm. La situazione non si sbloccherà neanche nella giornata di mercoledì con forte stress idrogeologico nelle medesime aree“.

In considerazione dell'allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

