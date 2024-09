Allerta Meteo, allarme piogge alluvionali nel cuore d’Europa: Austria e Repubblica Ceca corrono ai ripari

MeteoWeb

Un’ondata di aria fredda polare marittima sta colpendo l’Europa centro-occidentale, provocando la formazione di un ciclone che porterà maltempo estremo per giorni. Le zone più colpite saranno Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, dove il rischio di alluvioni è elevato nei prossimi giorni.

Le previsioni meteorologiche indicano piogge alluvionali con accumuli di pioggia fino a 400 mm in Austria entro lunedì, secondo i modelli ICON e GFS. Il canale austriaco ORF ha riportato che il fiume Danubio potrebbe raggiungere livelli massimi degli ultimi 5-10 anni. Nella città di Villach, le autorità hanno già chiuso passerelle e piste ciclabili lungo il fiume Drava per motivi di sicurezza. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha dichiarato che l’esercito è pronto a intervenire, con 1.000 soldati mobilitabili se necessario.

In Repubblica Ceca, le dighe hanno iniziato a rilasciare grandi volumi d’acqua per abbassare i livelli dei bacini idrici e creare una riserva d’acqua in vista delle potenziali alluvioni. Il Ministro dell’Ambiente ceco Petr Hladik ha affermato che la situazione nel suo Paese “potrebbe essere simile a quella vissuta nel 1997 e nel 2002“.

Secondo i meteorologi cechi e polacchi, in alcune zone dei loro Paesi potrebbero cadere fino a 400 mm di pioggia prossimi 4 giorni, e in Austria e Slovacchia circa 200 mm.

Se le previsioni per la Slovacchia saranno confermate, le precipitazioni potrebbero essere più intense rispetto alle inondazioni del 2013, considerate un evento che si verifica una volta ogni mille anni, secondo imeteo.sk.

In Polonia sono previste forti piogge soprattutto nel Sud del Paese, con le città sul fiume Oder, tra cui Breslavia e Opole, in stato di massima allerta.

L’emergenza potrebbe estendersi per giorni, con forti disagi per la popolazione e danni potenzialmente ingenti nelle aree colpite.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.