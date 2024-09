Allerta Meteo, brusca sfuriata fredda nel weekend: forti temporali, grandine e tornado. Poi nuovo Ciclone a inizio Ottobre

MeteoWeb

Sarà un weekend di forte maltempo sull’Italia: l’ultimo fine settimana del mese di settembre sarà caratterizzato da un brusco calo termico, con temperature in picchiata soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Sud dove negli ultimi giorni ha fatto caldo come in piena estate per il richiamo caldo pre-frontale rispetto al ciclone che sta flagellando l’Europa e che ha portato piogge monsoniche anche al Nord Italia. Nel primo pomeriggio di venerdì 27 settembre, infatti, la colonnina di mercurio ha raggiunto +35°C a Catania, +33°C a Palermo, Reggio Calabria e addirittura a Pescara, Chieti e Termoli, nel medio Adriatico. Ma anche a Rimini ha fatto molto caldo con +30°C.

Il maltempo ha colpito molto sul serio al Nord, con piogge torrenziali in modo particolare al confine con la Slovenia dove tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina sono caduti 429mm di pioggia sul Monte Vacu, in Slovenia, e 409mm a Uccea, in Friuli Venezia Giulia. Nel weekend avremo un brusco calo termico, con temperature in picchiata tra sabato pomeriggio e domenica mattina in alcuni casi (al Centro/Sud) di oltre 10°C. E non mancherà il maltempo: i fenomeni più estremi si abbatteranno sulle Regioni Adriatiche, molto forti tra sabato sera al Nord/Est e domenica mattina in Abruzzo e Molise, dove i contrasti termici saranno maggiori. In queste aree avremo tornado, nubifragi e grandinate.

Piogge anche sul Tirreno nel pomeriggio-sera di sabato, dapprima nel Lazio e in Campania, in serata anche in Calabria e Sicilia, proprio accompagnando il calo delle temperature.

Previsioni Meteo Ottobre: nuova forte ondata di maltempo la prossima settimana

La prossima settimana inizierà il mese di ottobre, martedì 1 subito con le prime piogge al Nord per l’avamposto di un nuovo brusco peggioramento. Un altro ciclone, infatti, colpirà in pieno l’Italia tra mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre, provocando piogge torrenziali al Nord, un nuovo aumento termico di un paio di giorni al Sud, un successivo brusco crollo termico con estensione del maltempo anche al meridione.

