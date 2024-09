Allerta Meteo: ciclone Balcanico scatenato, freddo e maltempo in tutta Italia

MeteoWeb

L’arrivo di masse d’aria fredda di origine polare-marittima ha causato un significativo peggioramento del meteo nei giorni scorsi, con un brusco abbassamento delle temperature, ben al di sotto dei valori tipici per il periodo.

Nelle prossime ore, si prevede che il vortice ciclonico si sposterà verso i Balcani, offrendo una breve tregua dalle correnti fredde orientali, specialmente per le regioni del nord-ovest. Il sole sarà protagonista fino a lunedì. Tuttavia, a partire da martedì, il vortice freddo proveniente dai Balcani potrebbe fare nuovamente il suo ritorno, sfruttando il Ponte di Voejkov per tornare sull’Italia.

Nel frattempo, i venti provenienti da nord si attenueranno leggermente, pur rimanendo piuttosto intensi sulle Isole. Il clima manterrà caratteristiche tipicamente autunnali, con una lieve risalita delle temperature tra domenica 15 e lunedì 16, soprattutto al Nord-Ovest grazie all’effetto dei venti di Foehn.

Da martedì, è atteso un nuovo peggioramento del meteo, con un aumento dell’instabilità atmosferica che culminerà in condizioni di maltempo più diffuso tra mercoledì 18 e venerdì 20.

Guardando alle anomalie di geopotenziale a 500 hPa fornite dal modello ECMWF, sembra probabile che il vortice ciclonico possa stabilizzarsi sull’Italia centrale, con il minimo di pressione posizionato sul medio-alto Tirreno. Se questo scenario si concretizzasse, le regioni più esposte alle precipitazioni potrebbero essere quelle dell’Adriatico, con particolare attenzione a Marche e Abruzzo settentrionale.

Le situazioni di bassa pressione centrate sul Tirreno centrale favoriscono la risalita di aria umida dal mare verso le coste adriatiche. Il vortice ciclonico richiamerà venti da est/nordest che, incontrando la barriera appenninica, saliranno lungo i versanti orientali. Durante questa risalita, l’aria si raffredderà adiabaticamente fino a raggiungere il punto di rugiada, generando nubi e precipitazioni, spesso abbondanti, sui versanti esposti.

Nel complesso, la prossima settimana vedrà gran parte dell’Italia attraversare una fase di maltempo autunnale, con cieli coperti, piogge diffuse e un nuovo marcato calo delle temperature.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.