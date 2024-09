Allerta Meteo, il Ciclone Boris è sull’Italia: forte maltempo per tutta la settimana

MeteoWeb

Un vasto sistema di bassa pressione, denominato Boris, è responsabile di intensi episodi di maltempo che stanno interessando l’Europa centrale, in particolare l’Austria e la Polonia. Questo ciclone, che aveva precedentemente attraversato la Francia per raggiungere il Mediterraneo, spostandosi poi verso i Balcani, sta ora compiendo un tragitto inverso, seguendo una traiettoria simile ma in senso opposto. Attualmente, si prevede che Boris si muoverà dall’Europa orientale nuovamente verso il Mediterraneo, dove rimarrà stazionario per qualche giorno, prima di riprendere il suo percorso verso ovest, puntando di nuovo verso la Francia, in un tentativo di riallacciarsi alle correnti predominanti dell’Atlantico.

Questo movimento piuttosto atipico è il risultato di un’imponente zona di alta pressione che si sta espandendo dal Nord Europa, costringendo i flussi atmosferici a deviare, portando le correnti a seguire una direzione da est verso ovest nelle regioni meridionali del continente, inclusa l’Italia. Tale configurazione meteorologica, chiamata “retrograda” per il suo movimento contrario rispetto alla norma, è relativamente rara e comporta un prolungamento delle condizioni di instabilità in diverse aree del Paese.

Nelle prossime 24 ore, infatti, l’Italia si troverà nuovamente sotto l’influenza di un’intensa ondata di maltempo, che potrebbe durare per la maggior parte della settimana e, in alcune aree, prolungarsi fino al weekend. Si prevede che le zone più colpite vedranno precipitazioni persistenti e, in certi casi, anche intense.

Tra le regioni italiane maggiormente a rischio troviamo l’Emilia Romagna, con un focus particolare sulla Romagna, dove sono previsti accumuli significativi di pioggia nei prossimi giorni. Si stima che entro venerdì potrebbero cadere fino a 250–300mm di pioggia, una quantità che potrebbe portare a conseguenze serie, come allagamenti e frane, aumentando il rischio di dissesti idrogeologici.

Questa situazione meteorologica critica potrebbe mettere sotto pressione sia le infrastrutture che le comunità locali, richiedendo alle persone di prepararsi per fronteggiare un periodo prolungato di condizioni avverse. Sarà quindi fondamentale prestare attenzione costante agli aggiornamenti meteorologici per rimanere informati sull’evoluzione del maltempo e adottare tutte le misure preventive necessarie per garantire la sicurezza di persone e beni.

In sintesi, l’arrivo di questa nuova fase perturbata causata da Boris, accompagnata da precipitazioni abbondanti e diffuse, potrebbe provocare disagi significativi in alcune regioni italiane. La situazione richiede un monitoraggio costante, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili a potenziali emergenze idrogeologiche.

