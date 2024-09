Allerta Meteo: Ciclone pronto a travolgere l’Italia, bombe d’acqua e freddo

MeteoWeb

All’inizio del mese di ottobre, le previsioni dei modelli matematici meteorologici indicano una nuova fase di maltempo che interesserà gran parte dell’Italia. Questo cambiamento climatico sarà determinato dall’approfondimento di una saccatura di origine atlantica sull’Europa centrale, associata a un vortice depressionario che influenzerà direttamente l’atmosfera sul nostro Paese. In questo contesto, una massa d’aria relativamente fredda si propagherà sulla penisola, determinando un abbassamento delle temperature, che in alcune aree potrebbe risultare anche inferiore rispetto alle medie stagionali.

Mercoledì 2 Ottobre: L’Arrivo del Fronte Perturbato

La giornata di mercoledì 2 ottobre segnerà l’arrivo di un fronte perturbato che interesserà dapprima il Nord Italia, portando con sé piogge e temporali intensi, con rischio di nubifragi in alcune aree. Le regioni maggiormente esposte nelle prime ore saranno la Liguria centro-orientale, la Lombardia e il Triveneto, dove si attendono fenomeni di forte intensità, potenzialmente critici.

Con il passare delle ore, il sistema perturbato si sposterà gradualmente verso le regioni del Centro e del Sud Italia. Tra il pomeriggio e la sera, le condizioni meteorologiche peggioreranno anche in queste aree, con piogge che potranno risultare abbondanti. Di conseguenza, sarà fondamentale prestare attenzione a potenziali criticità, come allagamenti e disagi alla circolazione, in particolare nelle zone più vulnerabili alle intense precipitazioni.

Evoluzione attesa tra Venerdì 4 Ottobre e il fine settimana

Nel prosieguo della settimana, in particolare tra venerdì 4 ottobre e il weekend, le previsioni indicano la possibile formazione di una depressione secondaria nel bacino del Mediterraneo. Questa evoluzione potrebbe prolungare la fase di maltempo soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud Italia, con piogge diffuse e un ulteriore calo delle temperature. Al contrario, il Nord del Paese potrebbe essere parzialmente risparmiato dagli effetti di questa nuova fase perturbata, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche e maggiore stabilità.

Temperature in Diminuzione: Arriva l’Aria Fredda Atlantica

L’arrivo di questa perturbazione sarà accompagnato da una massa d’aria di origine atlantica, caratterizzata da temperature piuttosto fredde per il periodo. In particolare, il Nord e il Centro Italia saranno le aree maggiormente interessate da questo abbassamento termico, con valori che potranno scendere al di sotto della norma stagionale. Tuttavia, l’impatto dell’aria fredda non sarà uniforme su tutto il territorio: nelle regioni più vicine al fronte perturbato si registrerà un calo più marcato, mentre altrove il raffreddamento potrebbe essere meno evidente.

L’inizio di ottobre sarà caratterizzato da condizioni di forte instabilità atmosferica su gran parte dell’Italia. La perturbazione porterà piogge diffuse e un calo significativo delle temperature, in particolare nelle regioni settentrionali e centrali del Paese. Le regioni del Centro e del Sud potrebbero essere esposte a una seconda fase di maltempo prolungato durante il weekend, mentre il Nord potrebbe godere di una parziale tregua dalle precipitazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.