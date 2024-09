Allerta Meteo Emilia Romagna: attenzione al vento e alla piena dell’Enza

MeteoWeb

Per la giornata di oggi, venerdì 27 settembre, “le precipitazioni più intense del previsto, occorse nella notte sul crinale appenninico del fiume Enza, hanno determinato una piena impulsiva che nelle prossime ore si propagherà verso valle con livelli al colmo prossimi alle soglie 2. Nelle zone montane/collinari del settore occidentale non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni delle scorse ore”. Lo indicano la Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna e Arpae in un’allerta meteo gialla emessa valida per oggi e per domani.

Per sabato 28 settembre, “non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sul settore centro-orientale nelle ore pomeridiane e serali con possibili effetti associati occasionali. Nelle prime ore della giornata, si prevede l’esaurimento della piena nel tratto vallivo del torrente Enza. Si prevedono inoltre venti forti (50-61Km/h) da sud-ovest tra la notte ed il primo mattino con residui rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo il crinale appenninico e temporaneamente tra pomeriggio e sera da nord-est lungo la fascia costiera ed in mare aperto”, si legge nel bollettino di allerta.

“Nella zona D1 permangono le difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua nei giorni precedenti che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica”, viene evidenziato.

È stata quindi emessa, con validità a partire dalle 12.00 di oggi, allerta ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO e per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Dalle 00.00 del 28 settembre, sarà in vigore l’allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE.

