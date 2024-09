Allerta Meteo Emilia Romagna: ancora codice arancione per vento

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna e Arpae hanno emesso un’allerta meteo arancione per vento forte nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani, venerdì 27 settembre.

Domani “sono previsti venti sudoccidentali di burrasca forte (tra 74km/h e 88km/h) sui crinali appenninici e di burrasca moderata sulle zone collinari (tra 62km/h e 74km/h). I fenomeni avranno la loro massima intensità nelle prime ore del giorno e nel corso del tardo pomeriggio/sera”, si legge nel bollettino di allerta. “Nella zona D1 permangono le difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua nei giorni precedenti che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica”, viene aggiunto.

In sintesi, è stata emessa un’allerta ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Emessa anche allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

