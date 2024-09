Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani codice arancione, “attenzione sul settore centro-orientale”

MeteoWeb

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali e altri fenomeni” in Emilia–Romagna: l’avviso, diramato dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per l’intera giornata di domani, 18 settembre 2024. Di seguito il bollettino completo.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di BO, RA, FC, RN e per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO; per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN; per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN“. Per mercoledì 18 settembre “sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni intense e persistenti in particolare sul settore centro-orientale della regione dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni previste potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici con superamenti delle soglie 2 nei corsi d’acqua del settore orientale e delle soglie 1 nei corsi d’acqua del settore centrale della regione,” riporta il bollettino. “Sono previsti venti di burrasca moderata ( tra 62 km/h e 74 km/h ) da nord-est sul mare, localmente sui litorali e sulle cime dei rilievi occidentali. Mare al largo da molto mosso ad agitato. La persistenza di onda e livello del mare prossime ai livelli di attenzione, potrà generare localizzate erosioni ed inondazioni del litorale, possibili esondazioni di fiumi e canali alla foce per le difficoltà di deflusso delle piene in mare“.

