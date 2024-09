Allerta Meteo, il cuore d’Europa si prepara ad un weekend di maltempo: rischio gravi inondazioni e tornado

MeteoWeb

Allerta Meteo per nubifragi con rischio gravi inondazioni, grandine e tornado, nel cuore d’Europa: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, sabato 14 settembre 2024, alle 8 di domani, domenica 15 settembre 2024. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Repubblica Ceca nordorientale, Slovacchia nordoccidentale e Polonia centrale meridionale, principalmente per forti piogge convettive; livello 1 per Austria nordoccidentale, Repubblica Ceca orientale e Slovacchia principalmente per forti piogge convettive; livello 2 per Moldavia, Ucraina e Polonia orientale principalmente per forti piogge e tornado.

Infine, un livello 1 è stato emesso per Romania e Polonia nordorientale principalmente per forti piogge e, in misura minore, per tornado.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

“Un sistema di bassa pressione profonda continua a influenzare gran parte dell’Europa centrale con precipitazioni molto intense e raffiche di vento severe,” si legge nel bollettino ESTOFEX, sottolineando che la previsione si concentra sugli effetti dei temporali convettivi, escludendo le precipitazioni e i venti non convettivi.

In Polonia centrale e meridionale, Repubblica Ceca, Austria e Slovacchia occidentale, l’avvezione di aria calda creerà intense piogge stratiformi, con possibili temporali che aumenteranno notevolmente le precipitazioni. Nonostante i valori di CAPE saranno bassi, la forte umidità e la risalita d’aria favoriranno forti piogge convettive, specialmente durante la notte, con possibilità di oltre 30 mm/h. Il rischio di inondazioni gravi sarà elevato, soprattutto nelle aree già colpite da piogge intense, sottolinea il bollettino.

In Moldavia, Romania orientale, Ucraina occidentale e Polonia orientale, i temporali si svilupperanno lungo un fronte freddo. Si prevede un alto rischio di tornado in caso di sviluppo di supercelle, ma questo dipenderà dalla capacità di riscaldamento della superficie, limitata dalla copertura nuvolosa. Le raffiche di vento intense saranno isolate, mentre la grandine sarà poco probabile. Tuttavia, in Moldavia potrebbe esserci un rischio maggiore di grandine e vento forte.

