Allerta Meteo, forte maltempo sull’Italia: nel pomeriggio-sera fenomeni estremi da Nord a Sud

Situazione meteo esplosiva sull’Italia in queste ore. Il brusco peggioramento sta entrando nel vivo: violenti nubifragi stanno colpendo la Liguria centro-occidentale, dove sono già caduti 124mm di pioggia a Varazze, 100mm ad Albissola Marina, 90mm a Celle Ligure, ma il maltempo è diffuso ed esteso a gran parte del Paese con correnti umide da sud/ovest verso nord/est. Altri forti temporali stanno colpendo la Toscana costiera: sono già caduti 50mm di pioggia a Portoferraio sull’Isola d’Elba.

Grandi piogge anche nella Sicilia occidentale, con 43mm a Campobello di Mazara, 33mm a Trapani Birgi, 31mm a Castelvetrano. Impressionanti le ultime immagini satellitari che evidenziano la risalita delle nubi temporalesche al Sud, sul Canale di Sicilia, ma anche al Centro, sul Tirreno, e al Nord, in Liguria:

Nel pomeriggio-sera sono attesi i fenomeni più estremi: il maltempo si estenderà a tutto il Nord, ma i temporali più forti colpiranno la Toscana, il Lazio e il Canale di Sicilia, colpendo duramente Malta. Attenzione anche nelle zone non indicate: in queste situazioni è alto il rischio che i temporali più forti si estendano anche altrove.

