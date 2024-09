Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: forti piogge e temporali dal pomeriggio

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla a causa delle piogge e dei temporali attesi nelle prossime ore su parte della regione. L’avviso sarà in vigore dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, martedì 24 settembre.

“Una depressione atlantica – riporta il bollettino meteo – oggi si avvicinerà alle Alpi favorendo anche sulla regione l’afflusso di correnti sudoccidentali, che saranno progressivamente più umide e instabili. Domani passeranno due veloci fronti, uno nelle prime ore del mattino, il secondo in serata; successivamente continueranno ad affluire correnti umide mediterranee. Da stasera e nella notte saranno probabili piogge anche temporalesche in genere intense, localmente anche molto intense specie su alta pianura, fascia prealpina e in Carnia. In prossimità del fronte, previsto dopo la mezzanotte, soffieranno in quota venti sostenuti da sud, in particolare sulle Prealpi Giulie, sulla costa Scirocco sostenuto in successiva rotazione a Libeccio. Dopo le piogge e i temporali della notte, in mattinata è attesa variabilità con la possibilità di qualche rovescio. Dal pomeriggio, ulteriori rovesci e temporali sparsi, specie sulla fascia orientale della regione”.

“Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione Civile – può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità”.

