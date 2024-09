Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: forti raffiche di vento da oggi

MeteoWeb

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che da oggi pomeriggio fino alle ore 24 di sabato 14 settembre in quota e sulla zona montana del territorio regionale soffieranno venti forti settentrionali con velocità medie previste tra i 70 e 90 km/h alle quote comprese tra i 1500 e 2000 m. È probabile che a tali quote le raffiche possano superare i 100 km/h. È inoltre possibile che raffiche forti possano interessare quote più basse e fino ai 1000 m circa, mentre, per quanto riguarda le quote tra 500m e 1000m, la probabilità è più ridotta.

