Allerta Meteo in Germania: rischio forti piogge, neve e possibili inondazioni

MeteoWeb

Nel Sud/Est della Germania e in Paesi vicini si teme l’arrivo di forti piogge e inondazioni. Il servizio meteorologico tedesco (DWD) ha previsto precipitazioni intense fino a domenica, con temporali e quantità d’acqua tra i 40 e 60 litri per metro quadrato, e in alcune aree fino a 100 litri. Già da giovedì, piogge forti erano state previste dalla Lusazia fino al confine orientale delle Alpi. Le regioni più colpite includono le Alpi, la Foresta Bavarese e la Sassonia orientale. Sulle Alpi sono attese anche nevicate abbondanti oltre i 1200 metri, con accumuli fino a un metro sopra i 2000 metri, un fenomeno insolito per la stagione. Raffiche di vento fino a forza 9-10 sono previste sulle Alpi, l’Erzgebirge e altre aree esposte. Le regioni della Baviera, come Chiemgau e Berchtesgadener Land, saranno tra le più colpite, con accumuli di pioggia previsti tra 80 e 150 litri per metro quadrato. Il DWD prevede che, con l’arrivo della prima neve, l’inverno potrebbe già dare segnali significativi, con accumuli di neve fresca fino a 50 centimetri sopra i 1500 metri nei giorni successivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.