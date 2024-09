Allerta Meteo, giovedì 5 settembre sarà una terribile giornata di maltempo sull’Italia

MeteoWeb

L’Italia si prepara alla svolta meteorologica, che sarà lenta e graduale ma avrà un primo step particolarmente cruento nella giornata di giovedì 5 settembre. Dopo aver flagellato la Spagna, il maltempo si sposterà sul nostro Paese con il transito di una perturbazione che ridicolizzerà, per estensione, durata e intensità, i fenomeni temporaleschi che in questi giorni stanno colpendo la nostra Penisola a macchia di leopardo. Stavolta si tratterà di un sistema temporalesco molto ben strutturato, un vero e proprio transito ciclonico.

Eloquenti le mappe del modello Bolam del CNR-ISAC: sin dalle prime ore di giovedì mattina, forti temporali colpiranno l’Italia occidentale. I più forti al Nord, tra Piemonte e Liguria, ma anche più a Sud, in Sardegna e nella Sicilia occidentale:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si concentrerà al Centro/Nord con temporali violentissimi in Toscana e piogge torrenziali su tutto il Nord e buona parte del Centro. Anche le temperature crolleranno sensibilmente, arrivando a valori tipicamente autunnali.

Poi, tra venerdì e sabato, avremo un nuovo aumento delle temperature e una breve pausa di bel tempo, ma domenica un’altra perturbazione colpirà il Centro/Nord in attesa del più violento ciclone che la prossima settimana, da lunedì 9 settembre in poi, alimenterà forte maltempo in tutt’Italia, coinvolgendo stavolta in pieno anche il Sud, facendo crollare le temperature stavolta in modo definitivo e stabile in tutto il Paese.

