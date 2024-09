Allerta Meteo, giovedì la prima ondata di freddo: forte maltempo e tanta neve

MeteoWeb

Il pattern meteorologico generale in Europa è completamente cambiato rispetto a quello da metà agosto. Le ondate di calore sono finite e si sono stabiliti pattern dinamici per la stagione autunnale. Il primo evento di piogge torrenziali ha colpito l’Italia e la regione alpina nel weekend, ma un nuovo sistema, un’ondata d’aria fredda, si sta già delineando a nord.

Questa settimana, un significativo cambiamento di temperatura si diffonderà in gran parte d’Europa, grazie a un ampio corridoio, o flusso meridionale, stabilito dal nord verso l’estremo sud e il Mediterraneo. Da giovedì 12 a sabato 14 settembre, un forte contrasto tra masse d’aria produrrà un sistema frontale attraverso l’Europa centrale e il Mediterraneo. Si innescherà un altro evento di piogge torrenziali e un maggiore rischio di inondazioni in Italia, nella regione alpina e nelle aree circostanti. Inoltre, la massa d’aria più fredda porterà anche nevicate estreme in quota sulle Alpi, in particolare sui settori settentrionali.

Una significativa ondata di freddo in Europa questa settimana

In un articolo pubblicato su Severe Weather Europe, vengono illustrati i dettagli dell’evoluzione dei pattern meteorologici durante questa settimana. Il Nord Atlantico sta già preparando segnali di cosa accadrà al continente europeo verso la fine di questa settimana. Un forte anticiclone di blocco si è stabilito sull’Atlantico, consentendo all’aria fredda dalla regione artica di spostarsi verso sud. Quindi, un’onda profonda e potente si forma nell’Europa occidentale prima di affondare verso sud dopo metà settimana.

Questo pattern stabilirà un corridoio di massa d’aria fredda da nord verso l’estremo sud dell’Europa, raggiungendo il Mediterraneo entro giovedì 12 settembre. Associata alla profonda depressione sull’Europa occidentale e nordoccidentale, si stabilisce un’irruzione di aria fredda nel Regno Unito e in Irlanda, che si muove gradualmente ma piuttosto rapidamente lungo il fronte freddo nel resto dell’Europa occidentale. Mercoledì sera, il freddo raggiungerà già la Francia meridionale e le Alpi. Le temperature saranno già più basse di 6-10°C rispetto alla media.

L’irruzione fredda sarà intrappolata tra due anticicloni di blocco: uno sul Nord Atlantico e sulle Azzorre, l’altro sull’Europa orientale e sulla Russia. Quest’ultimo determina anche una massa d’aria molto calda.

Giovedì 12, la profonda depressione divide gradualmente il suo lobo meridionale verso sud, trasformandolo in un grande minimo freddo, che emergerà sull’Europa centrale e sul Mediterraneo settentrionale entro venerdì 13.

Possiamo anche vedere come la dorsale atlantica taglia il corridoio tra l’Artico e l’Europa continentale, bloccando il nucleo freddo e rallentando il suo progresso sul Mediterraneo.

Come di solito accade con un minimo forte e un’irruzione fredda così a sud, una bassa pressione superficiale profonda e un sistema frontale ben definito si sviluppano sul Mediterraneo settentrionale. Questo di solito porta un fronte intenso, con precipitazioni forti ed eccessive, temporali alimentati dai mari caldi e neve fresca per le Alpi. Questa volta non farà differenza: un profondo nucleo freddo consentirà a una massa d’aria notevolmente più fredda di continuare a diffondersi molto a sud venerdì 13, inghiottendo parte della Penisola Iberica, del Mediterraneo occidentale e centrale e dell’Italia. Il cold pool andrà in stallo e si diffonderà a est sulla Penisola balcanica entro il weekend.

La massa d’aria sarà notevolmente più fredda di quanto sperimentato di recente, spingendo le temperature di circa 10°C al di sotto della media per metà settembre. La massa d’aria più anomala sarà in Francia, nella regione alpina, in Italia, nei Balcani, in Austria e in Ungheria. Sabato 14, l’anomalia di temperatura a 2 metri indica che la massa d’aria sarà da 8 a 12°C più fredda del solito in questi Paesi. Ciò dovrebbe spingere le temperature mattutine a una cifra in molti Paesi sotto il cold pool. Resterà, tuttavia, molto più caldo nell’Estremo Est europeo e nella Russia occidentale.

Un altro round di piogge intense ed eccessive per l’Europa centrale e il Mediterraneo

Il pattern meteorologico che si sta delineando verso la fine di questa settimana è da manuale per un lungo periodo di piogge eccessive e un alto rischio di inondazioni nella regione alpina e nel Mediterraneo settentrionale. E con il primo round di piogge eccessive appena terminato, il terreno è saturo mentre il Mar Mediterraneo rimane caldo. Pertanto, ciò aumenta il potenziale per l’imminente evento di piogge intense di causare ulteriori inondazioni.

Il nuovo sistema frontale porterà probabilmente ancora più precipitazioni al Nord Italia, in Austria, Slovenia e Croazia. Questo tipo di eventi di pioggia consecutivi sono di grande preoccupazione e dovrebbero essere attentamente monitorati per potenziali inondazioni.

Il grafico indica le precipitazioni totali attese nei prossimi 10 giorni. Sono previste molte precipitazioni lungo la catena montuosa dinarica fino al Nord-Est dell’Italia, alla Slovenia occidentale e più a nord attraverso l’Austria e la Germania meridionale. Le precipitazioni potrebbero superare i 200mm entro 72 ore dall’evento.

Un’altra area di preoccupazione è il potenziale di precipitazioni eccessive sul versante settentrionale delle Alpi, associato alla bassa pressione secondaria sotto il grande nucleo superiore. Le linee guida del modello suggeriscono che potrebbe viaggiare dai Balcani settentrionali verso la Repubblica Ceca e la Germania orientale durante il weekend, introducendo così forti piogge nella regione.

C’è un’alta probabilità che un’ampia area di precipitazioni eccessive aumenti il ​​potenziale di inondazioni dalla Germania sudorientale e dall’Austria settentrionale alla Repubblica Ceca occidentale e alla Polonia sudoccidentale. Queste aree potrebbero ricevere 150-250mm di pioggia entro domenica 15 settembre.

Il cold pool rimarrà sull’Europa centrale per diversi giorni.

Tanta neve per le Alpi

Inoltre, questa prima significativa ondata di freddo della stagione autunnale 2024 porterà anche alla prima nevicata intensa sulle Alpi. I modelli meteorologici concordano sul fatto che si svilupperanno quantità estreme di accumulo di neve a quote sopra i 2000 metri s.l.m..

La neve fresca accumulata da giovedì 12 a lunedì 16 settembre mostrerà quantità di neve molto elevate lungo il fianco alpino settentrionale. A livello locale, potrebbero accumularsi 100-150cm di neve fresca in alcune aree, anche 200cm. È qualcosa di particolarmente estremo per il primo evento della stagione fredda.

Insomma, la prossima ondata di freddo e maltempo in Europa si preannuncia estrema: attese forti precipitazioni e inondazioni, oltre a forti nevicate sulle Alpi.

