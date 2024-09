Allerta Meteo, grande tempesta in arrivo: il Centro-Sud si prepara a nubifragi e condizioni estreme

MeteoWeb

Un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche è in arrivo sull’Italia. Nelle prossime ore, una vasta perturbazione interesserà nuovamente il nostro Paese, portando con sé un’ondata di maltempo.

Un sistema di bassa pressione si muoverà rapidamente sul Mediterraneo, tra l’Adriatico e il Tirreno, creando le condizioni favorevoli per lo sviluppo di temporali violenti e precipitazioni diffuse, che colpiranno principalmente le regioni del Centro-Sud e le aree adriatiche.

Secondo le ultime previsioni del modello meteorologico americano GFS, la situazione peggiorerà ulteriormente tra martedì 17 e mercoledì 18, con una depressione marcata che porterà a fenomeni atmosferici particolarmente intensi. Le zone maggiormente a rischio includono il Salento, la Campania e l’area del medio Adriatico (in particolare Emilia Romagna, Marche e l’Abruzzo settentrionale), dove sono attesi temporali anche di forte intensità. Le piogge potrebbero assumere carattere di nubifragio, aumentando il rischio di allagamenti, inondazioni e frane, soprattutto nelle aree già vulnerabili a questo genere di eventi.

Le autorità locali sono già state allertate e si raccomanda la massima cautela nelle zone più colpite. Si suggerisce di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più critiche della perturbazione e di seguire attentamente gli aggiornamenti diramati dalla Protezione Civile e dagli enti competenti. Particolare attenzione è richiesta agli automobilisti, soprattutto lungo le strade che potrebbero essere soggette a improvvisi allagamenti.

Questo ritorno del maltempo rappresenta un ulteriore segnale di una stagione autunnale particolarmente instabile, caratterizzata da frequenti episodi di bassa pressione che stanno influenzando in modo significativo il clima mediterraneo. Le previsioni indicano che questa perturbazione potrebbe persistere per diversi giorni, rendendo incerto un miglioramento delle condizioni meteorologiche a breve termine. La situazione è costantemente monitorata, in attesa di nuovi aggiornamenti.

