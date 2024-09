Allerta Meteo, il maltempo del ciclone Boris porta in Italia pesanti alluvioni: è allarme

MeteoWeb

Il maltempo provocato dal ciclone Boris ha già messo in ginocchio l’Europa centrale provocando 21 morti e danni gravissimi tra Romania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria. Oggi, però, la tempesta è arrivata in Italia e il suo impatto sul nostro Paese è stato subito devastante. Piogge torrenziali stanno colpendo tutte le Regioni Adriatiche: la più colpita è stata la Puglia, con violenti temporali formatisi sul golfo di Taranto con un effetto molto pesante nel Salento dove sono caduti ben 110mm di pioggia a Porto Cesareo, 108mm a Salice Salentino, 80mm a San Pancrazio Salentino. Forti nubifragi anche nel Gargano, con 80mm a San Mennaio (Vico del Gargano).

Diluvia senza sosta sulle altre Regioni Adriatiche, in modo particolare nelle Marche dove sono già caduti 92mm di pioggia a Porto Sant’Elpidio, 64mm a Pesaro, 58mm a Grottammare, 56mm a Porto San Giorgio. Pioggia torrenziale anche in Romagna, con 77mm a Forlì, 76mm a Rimini, 70mm a Cesenatico, e in Abruzzo con 70mm a Pescara.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nei prossimi due giorni, persistendo nelle medesime aree e concentrandosi in modo particolare tra Romagna, Marche ed entroterra di Toscana e Umbria. Tra mercoledì 18 e giovedì 19 in quest’area cadrà una valanga di pioggia, una vera e propria precipitazione torrenziale da regime monsonico: parliamo di oltre 300mm di pioggia nelle zone più colpite, esclusi gli accumuli già caduti nella giornata odierna. Quantitativi davvero impressionanti che provocheranno conseguenze molto gravi in termini alluvionali. Massima attenzione.

