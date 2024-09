Allerta Meteo, inizia nuova forte ondata di maltempo: nubifragi in Sicilia, domani piogge in tutt’Italia

MeteoWeb

L’Italia si approccia a vivere una nuova ondata di maltempo in questa domenica in cui scocca l’equinozio d’autunno. I cieli sono nuvolosi con cirri alti e stratiformi e qualche cumulo più sparso a bassa quota. Le correnti sono meridionali, con addensamenti nei versanti montuosi esposti a sud, localmente forieri di precipitazioni comunque fino al momento deboli o moderate ad eccezione dei locali nubifragi che stanno colpendo il versante orientale dell’Etna, in Sicilia, per effetto “stau”: nelle ultime due ore sono caduti 37mm di pioggia a Riposto, 29mm a Nunziata di Mascali e 26mm a Calatabiano.

Attenzione al groppo temporalesco che si muove stabilmente da ore sul mar Tirreno: l’ultimo aggiornamenti dei satelliti meteo animati lo mostra molto minaccioso sulla Sicilia occidentale: sembra diretto su Palermo, ma la previsione è molto difficile e si può soltanto monitorare la situazione in tempo reale per comprenderne l’evoluzione tramite il nowcasting meteorologico.

Questo temporale era previsto molto più a Nord dal modello Moloch del CNR-ISAC, e invece si trova circa 2-300km più a Sud: doveva rimanere in mare aperto secondo le previsioni, invece potrebbe abbattersi sulla Sicilia occidentale nel pomeriggio-sera quando comunque erano attese forti piogge da “stau” sui versanti orientali calabresi e siciliani:

Allerta Meteo: domani, lunedì 23 settembre, forte maltempo in tutt’Italia

Domani il maltempo sarà molto più forte e diffuso. Il temporale che persisterà nel mar Tirreno durante la notte si abbatterà in mattinata su Lazio e Campania, mentre altri forti temporali risaliranno il Mediterraneo su Francia e Nord/Ovest:

Nel pomeriggio-sera di lunedì avremo forti piogge su tutto il Nord, con violenti temporali tra Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Ancora piogge e temporali con instabilità diffusa anche al Centro/Sud.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.