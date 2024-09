Allerta Meteo: persiste l’instabilità atmosferica, oggi nuovo round di temporali pomeridiani

MeteoWeb

Allerta meteo per la persistenza di condizioni di instabilità atmosferica e per l’arrivo di nuovi temporali pomeridiani. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, 6 settembre, “persisteranno condizioni di instabilità atmosferica principalmente sui settori settentrionali e orientali del dominio di previsione. Una saccatura in alta troposfera con aria relativamente fredda esporrà tali settori a flussi divergenti, mentre al suolo un minimo di pressione in fase di colmamento sarà posizionato sul medio Adriatico. Nelle prime ore, in continuità con la giornata precedente, si prevede convezione anche organizzata sull’Adriatico che potrà interessare i settori balcanici e marginalmente il Salento,” si legge nel bollettino PRETEMP pubblicato ieri e valido dalla mezzanotte di oggi. Nel corso della giornata “la struttura in quota si muoverà verso levante e il minimo al suolo andrà colmandosi completamente. Si assisterà pertanto a un lieve aumento di geopotenziale verso valori stabili con al più residua instabilità pomeridiana sui settori settentrionali del dominio e Corsica“.

Un livello di pericolosità 1 è stato emesso “per i settori adriatici orientali e Salento per piogge intense, grandinate di piccole e medie dimensioni e raffiche di vento lineari. Non si esclude la possibilità di eventi vorticosi nel basso Adriatico“.

Previsto invece un livello di pericolosità 0 “per Alpi e Prealpi e parte dell’Appennino settentrionale a causa di temporali pomeridiani ordinari“.

Allerta Meteo, focus sull’area livello 1

Nelle primissime ore della giornata “le strutture convettive organizzate associate alla linea frontale del giorno precedente, ormai in frontolisi, interesseranno i settori orientali del dominio, alimentate da avvezioni di aria calda e umida nei bassi strati dall’Adriatico. Nel prosieguo della giornata, sino al pomeriggio, sui settori adriatici continueranno a essere presente profili termodinamici instabili con CAPE sino a 2500-3000 J/kg, DLS sino a 20 m/s che favoriranno convezione profonda anche organizzata in movimento verso i settori balcanici. Data l’elevata PWAT (>40-45 mm) sono attesi rain rate elevati e possibili locali raffiche di vento lineari intense. Quindi, in queste zone sono attese piogge intense, grandine medio-piccola e intense raffiche di vento lineari. Non si esclude inoltre la possibilità di eventi vorticosi anche mesociclonici, specie sul Basso Adriatico dati i valori di CAPE 0-3 km superiori a 200 J/Kg e SRH superiori ai 200 m^2/s^2,” conclude PRETEMP.

