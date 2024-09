Allerta Meteo, la protezione civile per oggi: criticità gialla in Sicilia

MeteoWeb

Sull’Italia è in arrivo una nuova perturbazione dall’Atlantico che dalle prime ore del mattino ha investito la Sardegna e a fine giornata si estenderà a molte altre regioni. Dopo le alluvioni dei giorni scorsi la Protezione civile ha diramato per oggi l’allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico in Emilia-Romagna, sulla Pianura Bolognese, e gialla su altre zone della stessa regione e della Sicilia.

Questo il dettaglio:

– MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura bolognese

– ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA : Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola Lombardia: Bassa pianura orientale

– ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA : Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

– ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

