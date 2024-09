Allerta Meteo Liguria, piogge e venti di burrasca: fase più intensa da stasera

MeteoWeb

Arpal ha emesso un’allerta gialla idrologica sui bacini grandi di C ed E della Liguria valida dalla 20:00 di oggi, giovedì 26 settembre, alle 13:00 di domani, venerdì 27. “La perturbazione che sta insistendo sul Nord Italia ha portato già nella mattinata odierne precipitazioni generalmente deboli soprattutto sul Centro Levante della regione e marginalmente sull’estremo Ponente”, si legge nel bollettino di allerta. “La fase più intensa è però attesa tra la tarda serata di oggi e la mattinata di domani quando potrebbero verificarsi fenomeni localmente più persistenti soprattutto sui rilievi e nell’interno del Centro Levante. Le piogge avranno carattere di rovescio con intensità oraria tra moderata e forte, che potrebbero determinare innalzamenti dei livelli idrometrici di diversi torrenti. Si segnalano venti di burrasca dai quadranti meridionali e un aumento del moto ondoso che porterà ad una mareggiata sul Centro Levante. L’evento si esaurirà nel corso della mattina di domani”.

Arpal comunica che ulteriori valutazioni verranno fatte nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche .

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

