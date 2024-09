Allerta Meteo Liguria, Arpal avverte: “vento forte oggi e domani”

MeteoWeb

L’agenzia Arpal segnala vento forte oggi e domani in Liguria: in una nota viene riportato che oggi, venerdì 13 settembre, sono attesi venti da Nord 50-60km/h con raffiche di burrasca su tutte le zone in rinforzo la sera sul centro levante (zone BCE) fino a 60-70km/h con raffiche 80- 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. Dalle prime ore della notte attesi venti da Nord su BCE fino a 70-80km/h con raffiche oltre i 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte, sul ponente (zone AD) 50-60km/h con raffiche di burrasca sui crinali. Generale calo dei venti dalle ore centrali di domani, sabato 14 settembre, fino a deboli o moderati nella seconda parte del pomeriggio

