Allerta Meteo Liguria: marcato peggioramento sul Centro-Levante

“E’ atteso un peggioramento dello scenario meteo sulla Liguria già a partire dalla sera di domani, martedì 1 ottobre, con una bassa probabilità di temporali forti sul Centro-Levante”. Lo indica Arpal. “Dalle ore notturne i fenomeni si intensificheranno con un’alta probabilità di temporali forti sempre sul Centro-Levante, con precipitazioni di forte intensità e cumulate elevate specie sul Levante e parte orientale del Centro della regione. I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da Sud-Ovest e mare molto mosso, fino a localmente agitato sulle zone B e C”, spiegano da Arpal.

Secondo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi, per mercoledì 2 ottobre vi è una “alta probabilità di temporali forti su BCE già dalle ore notturne, con precipitazioni di forte intensità e cumulate elevate specie su CE e B orientale. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento, fulmini e locali smottamenti. Venti forti da Sud-Ovest su ABCE, mare molto mosso, fino a localmente agitato su BC”.

Arpal invita a seguire i prossimi aggiornamenti relativi alla nuova ondata di maltempo in arrivo.

