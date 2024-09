Allerta Meteo Lombardia: domani rischio nubifragi

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 10 settembre 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e per temporali. Nella seconda parte della giornata di oggi, 10 settembre, “si segnala una generale assenza di fenomeni significativi sul territorio. Tuttavia, l’approfondimento di una vasta area di bassa pressione sulla Scandinavia provocherà la discesa di un fronte di aria fredda di origine artica verso le Alpi; in concomitanza si attiveranno sul Nord Italia correnti umide meridionali, responsabili di probabili precipitazioni diffuse entro la serata di domani 11/09 anche sulla Lombardia,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 11 settembre, dunque, “è previsto un aumento della probabilità di piogge dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e alta pianura, dove su quest’ultimi due settori con maggiore probabilità le piogge assumeranno carattere di rovescio o temporale. Fenomeni meno probabili su bassa pianura e Appennino. Si segnalano possibili massimi locali compresi tra 50 e 100 mm“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

