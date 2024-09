Allerta Meteo Lombardia: oggi rischio temporali su pianura, Alpi e Prealpi

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo codice giallo per rischio temporali. Per la giornata di oggi, 1° settembre, “si prevede un aumento dell’instabilità sulla regione, con maggior probabilità di interessamento dei settori alpini, prealpini e parte della pianura occidentale“.

In particolare, il bollettino riporta che “nel corso della mattinata, saranno possibili rovesci sparsi o locali temporali sui settori prealpini e alpini, più probabili, in termini di intensità, sui settori prealpini occidentali e con possibile interessamento marginale anche dell’alta pianura occidentale. Nel pomeriggio persisteranno condizioni debolmente instabili su Appennino e settori prealpini, quindi cessazione delle precipitazioni a inizio sera. Si segnala che la parte più attiva dell’instabilità si attende nella fascia temporale compresa tra la mattinata e le prime ore pomeridiane“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

