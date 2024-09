Allerta Meteo Lombardia: rovesci e vento forte oggi e domani, ecco le aree a rischio

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 12 settembre 2024, una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e per vento forte. Per la seconda parte della giornata di oggi, 12 settembre, “si prevedono precipitazioni, localmente anche moderate e sotto forma di rovesci, che coinvolgeranno diffusamente il bresciano e mantovano, con maggiore probabilità su quest’ultimo settore. Sarà possibile, con moderata probabilità, la formazione di qualche rovescio o temporale tra le Orobie e le Prealpi Bresciane, non è escluso il marginale coinvolgimento della pianura vicina. Si segnalano possibili massimi locali compresi tra 40-50 mm. Si attendono venti moderati o forti da Nord in quota su Alpi e Prealpi Occidentali con raffiche di foehn nelle valli, temporaneamente anche sui settori di pianura occidentali. Saranno possibili raffiche comprese tra 70-80 km/h oltre i 1000 metri, mentre nelle valli massimi locali fino 60 km/h. Si segnala che, esclusivamente lungo le coste del Lago di Garda, saranno possibili rinforzi di vento con velocità massime di raffica tra 50-60 km/h,” si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, 13 settembre, “sono attesi forti venti in quota su Alpi e Prealpi, mentre in alcune valli sono attese forti raffiche di foehn, con maggiore probabilità su Valchiavenna e valli del Lario. Dal mattino si prevedono venti moderati, o temporaneamente forti, da Nord a carattere di foehn anche sulla pianura occidentale. Si segnalano possibili raffiche fino a 90-110 km/h oltre i 1500 metri su Alpi Retiche e Alto Lario, fino a 55-65 km/h temporaneamente su alta pianura occidentale. Non sono esclusi Isolati rovesci o temporali nel pomeriggio tra Orobie e Prealpi Bresciane, con possibile marginale coinvolgimento dei settori di pianura vicini“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

