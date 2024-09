Allerta Meteo, forte maltempo anche la prossima settimana: Ciclone sui Balcani, freddo e neve al Centro-Sud

MeteoWeb

Dopo il severo maltempo atteso nel corso delle prossime ore, il tempo resterà fresco e instabile anche dopo il weekend a causa di un profondo vortice ciclonico sui Balcani. Masse di aria fredda provenienti dal nord Europa continueranno a dirigersi verso l’Italia, influenzando in particolare le regioni lungo il versante adriatico.

Il lento spostamento del vortice depressionario, formatosi sul Golfo Ligure, verso i Balcani, ha provocato un peggioramento delle condizioni meteo nelle aree colpite dal suo passaggio. Il movimento di questo vortice dalla Liguria verso est, in direzione dei Balcani, sta infatti portando maltempo su gran parte del Paese, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico settentrionale.

Fenomeni come piogge intense, abbassamento delle temperature e forti venti sono tipici durante il passaggio di questi sistemi atmosferici.

Quando il vortice ciclonico si stabilizzerà sui Balcani, gli effetti meteorologici sull’Italia dipenderanno dalla sua posizione specifica e dalle caratteristiche del territorio. In generale, gli scenari previsti sono i seguenti:

Nord Italia

Le regioni settentrionali potrebbero essere investite da venti freddi provenienti da nord-est, in particolare la Bora, che porta aria fredda e secca dalle pianure dei Balcani. Questi venti saranno accompagnati da cieli nuvolosi, qualche precipitazione sparsa e una diminuzione delle temperature, specialmente nelle aree orientali. In caso di vortice più attivo, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con possibili nevicate sui rilievi.

Centro Italia

Anche il centro potrebbe essere colpito da venti nord-orientali, in particolare il Grecale, con piogge concentrate soprattutto lungo il litorale adriatico e un ulteriore abbassamento delle temperature.

Sud Italia

Le regioni meridionali, specialmente quelle affacciate sul mar Adriatico e lo Ionio, vedranno un aumento dell’instabilità, con piogge e temporali. Anche qui, le temperature potrebbero scendere, soprattutto nelle aree interne e montuose.

Sardegna e Sicilia

Queste isole saranno meno influenzate dal vortice sui Balcani, ma la parte orientale della Sardegna e la Sicilia settentrionale potrebbero comunque sperimentare piogge isolate e venti sostenuti da nord.

E non è finita qui: a metà della prossima settimana, il vortice depressionario muoverà con moto retrogrado verso le nostre regioni Meridionali, favorendo la genesi del cosiddetto ‘Ionio Low ‘. Insomma, altro maltempo, altre piogge abbondanti, neve sui rilievi a quote interessanti per il periodo e temperature che subiranno un’ulteriore diminuzione.

