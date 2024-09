Allerta Meteo, non solo maltempo: in arrivo scirocco e garbino, riporteranno il caldo

MeteoWeb

Nel corso della prossima settimana, l’Italia sarà interessata da una serie di perturbazioni provenienti dall’Atlantico, accompagnate da correnti di aria calda di origine meridionale. Questi venti, provenienti da sud, porteranno a un sensibile aumento delle temperature, specialmente nelle regioni centrali e meridionali, con picchi che potrebbero raggiungere i 32°C in alcune località.

Le aree che risentiranno maggiormente di questo aumento termico saranno la Sicilia e la Sardegna, ma anche altre regioni del Sud sperimenteranno un clima insolitamente caldo per la stagione. Sebbene possano verificarsi brevi fasi di instabilità meteorologica, il quadro generale sarà caratterizzato da un clima più mite rispetto alle temperature più fresche registrate nei giorni scorsi. Anche al Nord e nelle regioni centrali si noterà un innalzamento delle temperature, nonostante alcune fasi di maltempo con annuvolamenti e possibili piogge sparse.

Questo andamento climatico è dovuto a un vasto sistema di bassa pressione localizzato nel nord Europa, che favorisce l’afflusso di masse d’aria più umida e calda verso la Penisola. Tale configurazione meteorologica è tipica dell’autunno, una stagione che porta con sé una notevole variabilità: a giornate soleggiate si alterneranno brevi rovesci temporaleschi, ma nel complesso le temperature si manterranno superiori alla media stagionale.

Le regioni Settentrionali, pur beneficiando di un aumento delle temperature, saranno anche le più esposte a precipitazioni sporadiche, soprattutto nelle aree alpine e prealpine. In queste zone, le perturbazioni atlantiche troveranno le condizioni favorevoli per lo sviluppo di nubi e piogge, seppur di breve durata. Tuttavia, anche qui si assisterà a un clima più mite rispetto ai giorni precedenti.

Nelle regioni Centro-Meridionali, l’afflusso di venti meridionali comporterà un aumento più marcato delle temperature. Sicilia e Sardegna, in particolare, vedranno valori termici molto elevati per il periodo, con massime fino a 32°C. Anche lungo le coste dell’Adriatico si avvertirà un clima decisamente più caldo, favorito dall’effetto del vento di Garbino, contribuendo a giornate prevalentemente serene, ideali per attività all’aperto.

Nonostante la presenza delle perturbazioni atlantiche, le condizioni meteorologiche generali in Italia risulteranno più stabili rispetto ai giorni più freschi e perturbati del recente passato. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni locali, in particolare per chi vive nelle zone più soggette a cambiamenti meteorologici repentini, come le regioni settentrionali e appenniniche. L’autunno, con la sua tipica mutevolezza, continuerà a offrire un’alternanza tra giornate soleggiate e fasi di instabilità, ma senza brusche cadute delle temperature nel breve termine.

