Allerta Meteo: nel weekend freddo, violenti temporali e grandine sull’Adriatico

Nel prossimo fine settimana, l’Italia sarà interessata da una nuova fase di maltempo, caratterizzata da un significativo abbassamento delle temperature e dalla formazione di temporali, alcuni dei quali accompagnati da grandinate in diverse aree. La causa principale di questa instabilità meteorologica è una vasta depressione che, muovendosi dal Nord Europa, influenzerà anche l’Europa centrale e orientale, coinvolgendo parte del nostro Paese. Sabato 28 settembre inizierà con condizioni meteo generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell’Italia, con temperature ancora piuttosto miti.

Tuttavia, con il passare delle ore, l’afflusso di aria fredda dal Nord provocherà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Nel pomeriggio e in serata, si assisterà ai primi temporali, inizialmente concentrati sulla Lombardia orientale e successivamente in estensione verso il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e, più tardi, sull’Emilia Romagna.

Il rapido arrivo di correnti fredde in quota genererà intensi contrasti termici, favorendo la formazione di fenomeni atmosferici di rilevante intensità. In particolare, le regioni del Nord-Est saranno più esposte al rischio di temporali violenti, con possibilità di grandinate localizzate.

La situazione meteorologica sarà decisamente diversa nel resto del Paese, soprattutto al Sud e nelle isole maggiori, dove le condizioni estive persisteranno. In queste aree, le temperature rimarranno elevate, con punte superiori ai 28-30°C, e il tempo si manterrà stabile e soleggiato, offrendo giornate calde e serene.

L’instabilità proseguirà anche domenica 29 settembre. L’afflusso di aria fredda da nord-est continuerà, portando nuove fasi di maltempo. Le regioni adriatiche saranno particolarmente colpite, con un aumento delle probabilità di temporali e grandinate. I venti di Bora e Grecale contribuiranno ulteriormente a raffreddare l’aria, accentuando l’instabilità atmosferica e rendendo più evidente il calo delle temperature.

In conclusione, il weekend sarà caratterizzato da un marcato cambiamento del tempo, soprattutto al Nord e nelle regioni centrali, con un netto calo delle temperature e lo sviluppo di temporali localmente intensi. Al Sud, invece, il clima rimarrà estivo, con temperature elevate e giornate prevalentemente soleggiate. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo, soprattutto nelle aree più a rischio di fenomeni temporaleschi e grandinate. Questo scenario evidenzia quanto sia importante rimanere informati sui rapidi cambiamenti meteorologici, per poter affrontare al meglio le condizioni più avverse.

