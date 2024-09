Allerta Meteo, nuovo bollettino Estofex per il maltempo delle prossime ore

MeteoWeb

L’autorevole centro meteorologico europeo Estofex – European Storm Forecast Experiment – ha pubblicato una nuova allerta meteo per il maltempo che nelle prossime ore colpirà l’Italia. L’allerta è valida fino alle 8 di domani mattina, e prevede un livello 2 per il Mar Adriatico orientale principalmente per pioggia eccessiva; un livello 1 circonda quel livello 2 per pericoli simili con probabilità inferiori, incluso un rischio di tornado. Questo livello 1 si estende dal Nord/Est dell’Italia al Sud/Est dell’Austria per alcune segnalazioni di grandine e raffiche. Esiste un rischio di tornado di fascia bassa.

Un livello 2 è stato emesso anche per il Mar Nero orientale principalmente per pioggia eccessiva. Un livello 1 circonda questo livello 2 per pericoli simili con probabilità inferiori, incluso un rischio di tornado.

Un livello 1 è stato emesso per parti del Mediterraneo occidentale principalmente per forti raffiche, grandine, pioggia eccessiva e rischio di tornado. Un livello 1 è stato emesso per parti dell’Italia nord-occidentale principalmente per forti piogge e un evento di tornado isolato.

Allerta Meteo: la sinossi di Estofex

Una depressione a onde lunghe è situata sul Mar di Norvegia fino al Mediterraneo occidentale e viene incorniciata da una dorsale in costruzione a E (ad esempio la Russia occidentale) e da un’impressionante anomalia di altezza geopotenziale positiva verso la Groenlandia. Inoltre, anticicloni subtropicali dall’aspetto piuttosto sano in Africa settentrionale rimangono forti e mantengono in atto un gradiente di altezza N/S aumentato.

Nonostante siano più o meno quasi stazionari, molti “rumore” / onde con ampiezza inferiore circondano quella depressione e aggiungono un ambiente più dinamico a parti dell’area prevista. Un’onda di sollevamento sull’Europa centrale perde la sua ampiezza, ma più onde corte circondano anche questa onda in indebolimento. Infine, la depressione principale interagisce anche con una potente bassa pressione superiore (circa 50N/30W), che intensifica nuovamente la depressione principale e spinge le anomalie di altezza negative appena a W del Golfo di Biscaglia nell’intervallo -2 sigma per quanto riguarda la climatologia di fondo. La risposta del campo di massa aggiunge anche un potente getto medio/superiore, che si avvicina all’Europa occidentale durante la fine della previsione.

Negli ultimi 2 giorni circa, si sono verificati numerosi spin-up transitori di depressioni deboli sul Mar Nero, ma la convezione pulsante ha ora causato una circolazione chiusa di basso livello (LLCC) piuttosto ben definita in cima al Mar Nero orientale, che è in linea con la guida NWP. Una convezione più focalizzata/persistente si è verificata a S del centro, probabilmente più una firma di una convergenza costiera migliorata. Una nave appena a W della circolazione segnala un MSLP di 1007 hPa e venti di 19kt/290 gradi. I galleggianti locali supportano la guida NWP con SST nella parte bassa-media degli anni Venti e questi galleggianti supportano anche lo strato misto sottile con valori di picco SST e una termoclina verticale profonda/netta, quindi la risalita è sicuramente un problema per questo periodo di previsione. Tuttavia, è presente un vortice compatto ed è possibile un altro ciclo di convezione potenziata con il prossimo ciclo diurno. I diagrammi di fase supportano una caratteristica del nucleo caldo superficiale e un’istantanea OSI SAF bullseye supporta venti nell’intervallo 20-30 kt. Un bozzolo di aria umida/instabile è presente negli ultimi dati senza una sostanziale previsione di intrusione secca accanto a strutture frontali assenti, quindi c’è il rischio che questo vortice si avvicini alla costa orientale come un ciclone subtropicale organizzato (ad esempio, l’estrema Georgia occidentale in Abkhazia e l’area montuosa del Caucaso). È probabile un rapido indebolimento dovuto all’orografia complessa durante le ore notturne (fino al 25 settembre).

Allerta Meteo: il focus di Estofex zona per zona

Allerta Meteo Mar Nero Orientale

Pioggia eccessiva è probabile nell’area di livello 2 mentre la depressione/tempesta subtropicale si avvicina da W. L’atterraggio è previsto durante la sera e le ore notturne. Il flusso persistente sulla terraferma di bande DMC organizzate nell’orografia complessa innesca tassi di precipitazioni molto efficienti con quantità di 24 ore nell’intervallo 100-300 l/mq. A seconda di quanto sarà organizzato questo sistema, le bande di alimentazione esterne potrebbero espandere il rischio grave lontano dal centro del vortice. Lungo la costa, sono possibili forti raffiche ma dipendono anche dalla velocità con cui questo ciclone si intensifica. Non è previsto alcun importante supporto superiore e i dati dell’insieme supportano solo una modesta intensificazione fino all’atterraggio, quindi il rischio di raffiche rimane incerto per ora.

Allerta Meteo Mar Mediterraneo occidentale

Numerose onde di passaggio mantengono DLS nell’intervallo 15-20 m/s con sacche di taglio potenziato 0-3 km in un ambiente instabile.

Un focus regionale per l’attività DMC potenziata è un’onda che esce dal Mar Adriatico all’inizio di questa previsione e si sposta verso E. La convezione in corso, in particolare lungo la costa orientale (ad esempio accanto alle zone di convergenza costiera ma anche appena sulla terraferma), continua a svolgersi per tutto il giorno e la convezione di addestramento potrebbe persistere fino alle ore serali nell’area di livello 2.

L’area di livello 2 ha il miglior supporto di fondo per la convezione di addestramento. L’afflusso prolungato di aria umida/instabile (1000-1500 J/kg MUCAPE) attraverso lo Stretto di Ortanto nel Bacino Adriatico meridionale orientale si radica in un profondo pennacchio di umidità tropicale, che è stato analizzato negli ultimi dati PW stratificati (1335 Z) sulla Tunisia (emergendo da un profondo pennacchio di umidità dell’ITCZ). Sono previste quantità di pioggia nelle 24 ore nell’intervallo 100-200 l/mq ed è sicuramente presente un rischio di tornado costiero, poiché gli odografi curvi si sovrappongono con un CAPE adeguato. Dopo una pausa serale nell’attività dietro l’onda di passaggio, è previsto un altro aumento dell’attività DMC lungo la costa, inclusa una maggiore convezione di formazione.

Un altro recupero con attività DMC migliorata è stato evidenziato da un livello 1 sul Mediterraneo occidentale. Esiste uno spazio CAPE/shear favorevole e sono previsti numerosi temporali organizzati, comprese le supercelle, con tutti i tipi di pericoli. Poiché la forzatura di fondo rimane diffusa con numerose onde in movimento verso est (inclusi problemi di guida NWP riguardanti tempistiche/posizionamento di tali onde), rimane un’incertezza superiore alla norma per quanto riguarda la copertura finale degli stoms. Qualsiasi zona di convergenza più dominante potrebbe diventare un focus per la convezione raggruppata con l’ultima corsa UK10 che mostra 300 l/qm appena a sud-ovest della Corsica. Nel complesso sono possibili tutti i pericoli, tra cui pioggia eccessiva, alcuni tornado e raffiche da forti a gravi. L’incertezza nella copertura convettiva ha mantenuto questo livello 1.

Un altro livello 1 è stato aggiunto per la convezione notturna lungo la costa nord-occidentale dell’Italia, poiché una migliore forzatura su scala sinottica si avvicina da ovest. Pioggia eccessiva su scala locale e un evento di tromba d’aria/tornado costiero sono possibili.

Allerta Meteo tra Nord/Est dell’Italia e Austria

Un flusso vivace da sud-ovest trasporta una massa d’aria umida/instabile nell’area di interesse con MUCAPE nell’intervallo 400-800 J/kg. 20 m/s DLS e odografi lunghi/dritti supportano una convezione organizzata/divisa con alcune supercelle possibili. Le celle mature che si spostano nell’estremo est della Slovenia e nell’Ungheria occidentale potrebbero portare grandine/raffiche forti o isolate e alcuni tassi di pioggia salutari (la natura progressiva dovrebbe tuttavia mantenere piuttosto basso il rischio di forti piogge). Bassi LCL e alcuni LLCAPE aggiungono anche un rischio di tornado isolato a questa attività. Ciò è valido anche per l’Italia nord-orientale.

Allerta Meteo sulla Germania nord/orientale

Una massa d’aria instabile risiede davanti all’occlusione con 15 m/s DLS presenti, quindi non escluderemo alcune celle più forti lungo la frangia E dell’area di pioggia più stratiforme. Le celle più forti potrebbero portare un po’ di graupel/grandine e raffiche, ma il rischio grave complessivo sembra troppo marginale per qualsiasi aggiornamento. Da notare: ICON D2 supporta alcuni meso più longevi con questa convezione a causa di più SRH 0-3 km inclusi bassi LCL per un’area a N di Berlino. Questa tendenza deve essere monitorata nelle seguenti esecuzioni del modello con attività di picco prima/intorno a mezzogiorno.

