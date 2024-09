Allerta Meteo Piemonte: domani forti temporali su zone montane occidentali e pianure

MeteoWeb

Allerta meteo gialla domani per temporali forti in Piemonte, “su zone montane occidentali e pianure. Oggi temporali sparsi, in particolare sui rilievi. Nella notte e al primo mattino di domani intensificazione dei temporali sulla fascia centro occidentale, con valori anche forti, con grandinate e raffiche di vento. Breve pausa nella nella mattinata di domani, ma un nuovo peggioramento dal pomeriggio-sera di domani, che proseguirà giovedì, con piogge e temporali diffusi, di intensità forte o localmente molto forte“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 3 settembre 2024, da Arpa Piemonte.

“Oggi temporali sparsi, a partire dai rilievi in successiva estensione alle pianure. Nella notte e al primo mattino di domani è attesa una intensificazione dei temporali sulla fascia centro occidentale, con valori anche forti, grandinate e raffiche di vento,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Attenuazione dei fenomeni nella mattinata, ma un nuovo peggioramento è previsto dal pomeriggio-sera di domani, che proseguirà giovedì, con piogge e temporali diffusi, di intensità forte o localmente molto forte“.

Maltempo in Piemonte, i bollettini di allerta meteo

