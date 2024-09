Allerta Meteo Piemonte: temporali nel pomeriggio, “attenzione sul settore orientale”

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per temporali. Pomeriggio con precipitazioni diffuse di debole intensità, localmente moderate sul Piemonte occidentale; localmente forti sul settore orientale con temporali intensi sull’Appennino. Domani giornata soleggiata ma con forte vento da nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 8 settembre 2024, da Arpa Piemonte.

“Pomeriggio con precipitazioni diffuse, deboli localmente moderate sul Piemonte occidentale, moderate localmente forti sul settore orientale con temporali intensi sull’Appennino. Graduale esaurimento dei fenomeni dalla serata a partire dal Cuneese,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Domani giornata soleggiata ma con forte vento da nordovest sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali e condizioni di foehn estese alle zone pianeggianti, ove al mattino ci saranno nebbie prima dell’arrivo del vento“.

“Sta transitando sul Piemonte una saccatura associata a una depressione avente il minimo sul canale della Manica, e causerà annuvolamenti e precipitazioni ancora per il pomeriggio odierno,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “In serata l’allontanamento verso est della depressione determinerà una rotazione da nordovest della ventilazione sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali, con condizioni di foehn estese anche alle zone pianeggianti dalla tarda mattinata di lunedì. Tuttavia domani sarà possibile la formazione di nebbie in pianura prima dell’arrivo del vento. Cielo sereno nella giornata di martedì. Si prospetta un nuovo peggioramento per mercoledì pomeriggio per la discesa di una saccatura di origine polare“.

