Allerta Meteo Roma, possibili forti piogge: attivati Coc e Unità di Crisi

MeteoWeb

Dal pomeriggio/sera di oggi e per le successive 12 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, a partire dalle ore 18 di oggi e fino a cessate esigenze viene attivato presso il Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, il Centro Operativo Comunale (Coc) e le Unità di Crisi Locale (Ucl) presso i Municipi al fine di garantire tempestivamente la massima operatività.

Poiché i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, il Comune di Roma consiglia ai cittadini di evitare di sostare o transitare sia a piedi che in automobile presso ponti, passarelle e sottopassi, presso gli argini dei corsi d’acqua, fossi e canali e di evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi, parchi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade creando un serio pericolo.

In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al Numero Verde 800 854 854.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.