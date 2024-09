Allerta Meteo Sardegna: temporali, vento forte e mareggiate

MeteoWeb

“Dalla serata di oggi, 12 settembre, un minimo barico al suolo sottovento all’arco alpino si approfondirà, causando un aumento del gradiente barico sul Mediterraneo centro-occidentale e conseguente intensificazione della ventilazione da nord-ovest sulla Sardegna”. È quanto segnala la Protezione Civile regionale della Sardegna, che dirama un’allerta meteo per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali e per vento forte e mareggiate.

“Dalle prime ore di domani, 13 settembre, la Sardegna sarà interessata diffusamente da venti forti (>10.8 m/s), con rinforzi sino a burrasca (>17.2 m/s) sul settore nord-orientale, sulle coste esposte e sui rilievi del resto dell’isola. Saranno inoltre possibili raffiche sino a burrasca forte (> 20.8 m/s) sui rilievi, principalmente quelli orientali. Si prevedono altresì mareggiate sulle coste esposte, con altezze d’onda significative medie sino a 5 m e periodi di picco sino a 10 s sulle coste nordoccidentali. I fenomeni descritti saranno in attenuazione dalla tarda serata”, si legge nel bollettino.

L’allerta meteo per vento forte e mareggiate è valida dalla mezzanotte alle 20 di domani, venerdì 13 settembre.

Dalle 14 e fino alle 21 di oggi, giovedì 12 settembre, è in vigore in quasi tutta la Sardegna un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. Ovunque, con l’eccezione della parte centro-orientale dell’isola, sono previsti in serata piogge e temporali. Le aree interessate dall’avviso sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.

