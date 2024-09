Allerta Meteo, settembre inizia col maltempo: oggi “precipitazioni eccessive e grandinate”

MeteoWeb

Allerta meteo: settembre inizia con temporali e rischio precipitazioni eccessive, grandine e vento forte. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Il progressivo spostamento di un’area depressionaria dalla Francia all’Italia centro-meridionale comporterà un trasporto di aria leggermente più fredda in quota sulle regioni centro-settentrionali a partire dal nord-ovest dalla tarda mattinata. Questo favorisce lo sviluppo di instabilità a ridosso delle aree montuose del nord, specie sulle Alpi Orientali e piemontesi,” si legge nel bollettino PRETEMP.

È stato quindi “emesso un livello 1 sulle Alpi Orientali e Piemonte per possibili grandinate di piccole dimensioni, forti raffiche di vento e precipitazioni eccessive“. Previsto “un più ampio livello 0 per temporali isolati pomeridiani include l’Appennino settentrionale, meridionale e le aree interne orientali delle isole maggiori“.

Allerta meteo per temporali su Alpi orientali e Piemonte

Dalle prime ore del pomeriggio “è attesa la formazione di celle temporalesche fra Lombardia settentrionale e Alto Adige (CAPE fino a 1000 J/Kg). Queste prime celle potrebbero innescare ulteriori temporali su buona parte delle aree montuose del Nord-Est. Considerando il PWAT > 30 mm e il lento movimento delle celle si segnala la possibilità di locali precipitazioni intense persistenti. Sono altresì possibili grandinate di piccole dimensioni e forti raffiche di vento, ma queste pericolosità sono contenute dal basso CAPE simulato. Le correnti al suolo generate da questi fenomeni più persistenti interesseranno le aree di pianura a sud, dove le condizioni di stabilità rendono però improbabile lo sviluppo di fenomeni significativi,” spiega PRETEMP.

Sul Piemonte “c’è una situazione analoga, con però maggiore CAPE, che potrebbe favorire maggiormente lo sviluppo di forti raffiche di vento e grandinate forse anche di medie dimensioni. Inoltre, i temporali potranno propagarsi alla pianura in questa regione“.

La situazione al Sud Italia

Sull’Appennino meridionale “saranno possibili isolati fenomeni temporaleschi, in particolare sulle aree interne di Calabria e Sicilia orientale alimentati dall’avvezione di aria più instabile dal Mar Tirreno (CAPE > 2500 J/Kg). Non si esclude grandine di piccole dimensioni“.

Corsica e Sardegna

Nel pomeriggio “c’è una bassa probabilità di temporali isolati nelle aree interne orientali di queste due isole, soprattutto in Corsica,” conclude il bollettino.

