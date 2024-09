Allerta Meteo, settembre porta “piogge eccessive, alluvioni lampo e grandine grossa”: pesante bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta meteo per piogge eccessive, alluvioni lampo, grandine grossa e vento forte: è quanto riporta il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), che ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi, lunedì 2 settembre 2024, alle 8 di domani, martedì 3 settembre 2024. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per tutta la Spagna, principalmente a causa di piogge eccessive e grandine (molto) grande; livello 1 per Algeria e Tunisia, principalmente a causa di grandine grande, raffiche di vento forti e piogge eccessive.

Inoltre, un livello 2 è stato emesso per il Mar Tirreno, principalmente a causa di grandine (molto) grande e raffiche di vento forti; previsto un livello 1 per la Corsica, la Sardegna, l’Italia, le Alpi, la Germania occidentale e il BENELUX, principalmente per piogge eccessive e, in misura minore, per grandine grande; un livello 1 (marginale) è stato emesso per l’Estonia settentrionale e la Finlandia meridionale, principalmente a causa di raffiche di vento forti e tornado.

Infine, un livello 1 è stato emesso per la Turchia, principalmente per piogge eccessive e grandine grande, e per la Russia meridionale, principalmente a causa di grandine (molto) grande e piogge eccessive.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Riguardo l’area di allerta che comprende la Sardegna attraverso il Mar Tirreno fino alla Sicilia, “è previsto che un alto CAPE si sovrapponga a uno shear di massa tra 15 e 20 m/s nell’area. Il CIN e la troposfera media secca probabilmente impediranno la CI prima che si avvicini la saccatura. La maggior parte delle tempeste è prevista durante la notte con una combinazione di multicelle e supercelle e un certo potenziale di crescita organizzata in un MCS. Le principali minacce saranno grandine (molto) grande e raffiche di vento forti“.

Riguardo l’area di allerta dall’Italia e le Alpi fino al BENELUX: “sono previste tempeste sparse a diffuse che si formeranno lungo l’orografia locale e su un confine frontale diffuso nella parte nord-occidentale dell’area. Data la debolezza dello shear, sono previste tempeste disorganizzate. Il rischio principale sarà costituito da piogge eccessive e alluvioni lampo causate da tempeste a movimento lento. Le celle più forti potrebbero essere capaci di grandine marginalmente grande, specialmente sull’Italia centrale e la Germania nord-occidentale, dove i modelli mostrano il CAPE più elevato. Sulle montagne dell’Appennino sono anche possibili alcune raffiche di vento forti“.

La situazione meteo in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.