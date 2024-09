Allerta Meteo, Sud bersaglio di forti temporali: oggi trombe marine, nubifragi e grandine

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 10 settembre 2024, per forti temporali al Sud Italia. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Una saccatura in media troposfera avanza verso Est, lasciando gran parte del dominio ad Ovest del proprio asse sotto correnti nord-occidentali in quota, mentre sull’Adriatico meridionale dovrebbe formarsi un minimo di pressione di circa 1000 hpa che aumenterà il gradiente barico orizzontale con la penisola balcanica dalla quale richiamerà aria più fresca,” si legge nel bollettino PRETEMP. “Il Sud Italia potrebbe ancora sperimentare attività temporalesca in seno alle convergenze di basso livello tra flussi settentrionali e circolazioni locali in un ambiente ancora piuttosto umido ed instabile (PWAT anche superiore a 40 mm e CAPE > 2000 J/kg soprattutto davanti alla Puglia adriatica) per questo viene emesso un livello 1 per precipitazioni abbondanti. Gli LCL abbastanza bassi in un contesto che vede il CAPE 0-3 km piuttosto alto (diffusamente > 200 J/kg) ed un minimo di pressione chiuso nei dintorni della costa, non permette di escludere la formazione di trombe marine lungo i boundaries di basso livello a ridosso della costa della Puglia adriatica, per le quali viene emesso un livello 0“.

“Sono inoltre possibili raffiche di vento, specie davanti le coste pugliesi. I valori elevati di Theta-e potrebbero aiutare anche per la formazione della grandine, la quale dovrebbe essere più probabile sui monti della Calabria durante la convezione pomeridiana, localmente non si escludono chicchi di fino a medie dimensioni. Probabile fase temporalesca anche in Sicilia tirrenica, con possibili trombe marine durante la mattinata. In serata non si esclude del tutto qualche temporale generico in FVG/Veneto settentrionale,” conclude il bollettino.

La situazione meteo in tempo reale

In considerazione dell’allerta meteo, per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

