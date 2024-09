Allerta Meteo Toscana: codice arancione per Alto Mugello e Valtiberina

MeteoWeb

Si indebolisce la depressione che ha interessato anche alcune zone della Toscana nelle ultime ore. Previsto un graduale miglioramento. La Sala operativa della Protezione Civile regionale, oltre a confermare per la Romagna Toscana l’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore fino alle 18 di oggi, giovedì 19 settembre, ha esteso quello giallo, sempre per rischio idrogeologico, fino alle 14 di domani, venerdì 20 settembre, sempre per la stessa area e per l’Alto Mugello e la valle del Reno. Esteso, inoltre, fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo, sempre per rischio idrogeologico, per Casentino e Valtiberina.

Per il pomeriggio di oggi, ancora possibili isolati temporali sulle zone meridionali, in particolare nella provincia di Grosseto, associati a grandinate e colpi di vento occasionali. Deboli precipitazioni sparse su alto Mugello e zone appenniniche orientali e settentrionali.

Per la giornata di domani, venerdì 20 settembre, residue deboli precipitazioni intermittenti su alto Mugello e zone appenniniche orientali e settentrionali e isolati rovesci temporaleschi pomeridiani sulle zone centro meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

