Allerta Meteo Toscana: codice giallo prorogato per temporali forti

Proseguono le condizioni di instabilità in Toscana destinate a provocare temporali, anche localmente forti e più probabili lungo la costa, con possibili colpi di vento e grandinate, fino alla tarda serata di oggi, lunedì 2 settembre. Per questo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha aggiornato l’allerta meteo gialla già in corso, prolungandone la validità fino alla mezzanotte di oggi.

Domani, martedì 3 settembre, lo scenario resterà ancora instabile con possibilità di brevi temporali sparsi, più probabili sulle zone interne nel pomeriggio; colpi di vento e grandinate solo occasionali.

“Anche per le prossime ore lo scenario è caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale e perciò si raccomanda particolare attenzione a possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento”, afferma la Protezione Civile regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

