Allerta Meteo Toscana: nuovi temporali forti da stasera

Dalla serata di oggi, martedì 24 settembre, in Toscana saranno possibili nuovamente pioggia e temporali, a partire dalle aree nordoccidentali. I fenomeni tenderanno poi ad estendersi all’intera fascia costiera e alle aree interne a ridosso. Per questo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che nel nord-ovest scatterà dalle 20 di stasera e nelle altre aree dalla mezzanotte, per protrarsi, per tutte le zone interessate, fino alle 13 di domani, mercoledì 25 settembre.

Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale e saranno quindi possibili fenomeni intensi in grado di causare disagi e danni a carattere locale.

Dalla sera, spiega il Presidente della Regione Eugenio Giani, “possibilità di temporali sulle zone di nord-ovest. Domani, mercoledì, possibilità di temporali sparsi, più probabili sulla fascia costiera fino alla mattina. Possibilità di colpi di vento e di grandinate”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

