Allerta Meteo Toscana: codice arancione per temporali forti

In Toscana, la Sala operativa regionale della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali per la giornata di domani, domenica 8 settembre. Saranno interessate le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

A partire dalla mattinata e dal litorale centro settentrionale della Toscana pioggia e temporali si estenderanno all’intera costa e alle zone interne. L’allerta arancione è prevista dalle 7 della mattina alle 6 del lunedì 9 nelle zone di Valdarno inferiore, foce dell’Arno, costa settentrionale fino alla foce del Serchio, Versilia, isole; all’interno Lunigiana, Garfagnana, Serchio e Lima, Lucchesia. L’allerta arancione è prevista dalle 17 di domenica nella valle dell’Arno, nel Pistoiese (Bisenzio e Ombrone), Reno,Valdarno superiore e fiorentino, Valdelsa e Valdera, nel Grossetano (Fiora e Albegna), Etruria, Mugello, Val di Sieve. Nel resto della Toscana allerta gialla.

Nel pomeriggio di domenica, è possibile una breve pausa delle precipitazioni, salvo che sul nord.ovest e sulla costa, dove saranno ancora possibili temporali sparsi, che torneranno intense e a forte carattere temporalesco, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Fenomeni in attenuazione nella serata tra domenica e lunedì.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani invita i cittadini a “prestare la massima attenzione“, assicurando che “il sistema regionale di Protezione Civile è sempre attivo e pronto a intervenire”.

