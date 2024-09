Allerta Meteo, tra poche ore la prima grande tempesta d’autunno: FOCUS sul maltempo estremo di giovedì

MeteoWeb

Ci siamo quasi. L’Italia sta per essere investita dalla prima grande perturbazione dell’autunno 2024: un fronte temporalesco proveniente dalla Spagna, già flagellata dal maltempo più intenso, che giovedì 5 settembre colpirà in pieno il nostro Paese. Le autorità hanno lanciato la massima allerta meteo: è alto il rischio di fenomeni devastanti, la protezione civile parla espressamente di “vite umane a rischio” lanciando l’allarme rosso e arancione nelle zone più esposte ai fenomeni estremi.

Il maltempo è già in corso: dopo il violentissimo nubifragio di ieri a Roma, oggi è il turno di Torino ma anche in varie zone del Centro/Sud abbiamo temporali diffusi. Nulla a che vedere con ciò che si prospetta per domani. Sin dalle prime ore di giovedì, nella mattinata, avremo temporali violentissimi in Liguria e Toscana, con piogge torrenziali anche in Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà al resto del Nord, in modo particolare al Veneto, e a tutto il Centro Italia, con temporali furiosi su Lazio, Umbria, Marche, zone interne dell’Abruzzo e Campania settentrionale:

Massima attenzione: invitiamo alla prudenza perchè si tratta di una perturbazione molto molto cattiva, a cui ne seguirà una ancor più violenta nella giornata di domenica 8 settembre, in vista di una settimana di feroce maltempo continuato in tutt’Italia tra 10 e 15 settembre. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

