Allerta Meteo Trentino, in arrivo forti piogge e temporali

Dalla serata odierna e nella prossima notte, una perturbazione atlantica interesserà le Alpi, determinando precipitazioni a tratti diffuse e localmente a carattere temporalesco. Sebbene i fenomeni più intensi siano attesi sulla Pianura Padana e su Prealpi Venete e Lombarde, non è escluso che localmente, specie a sud e nella prossima notte, si possano verificare precipitazioni intense ed a carattere temporalesco anche in Trentino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

