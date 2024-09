Allerta Meteo Trentino: piogge intense e temporali in arrivo

MeteoWeb

La perturbazione annunciata sta già interessando il Trentino e Meteotrentino comunica che potrebbero verificarsi temporali con raffiche di vento. Già da questo pomeriggio, le piogge tenderanno a divenire via via più diffuse, persistenti e localmente intense soprattutto nella prossima notte quando potranno localmente assumere carattere temporalesco.

I venti tenderanno ad intensificare dai quadranti meridionali soprattutto in montagna dove, nella prossima notte, si potranno registrare intensità superiori a 100km/h mentre nelle valli le raffiche saranno meno intense ma localmente si potranno superare i 70km/h.

Dopo un’attenuazione o temporaneo esaurimento delle precipitazioni nel corso della giornata di venerdì, sabato mattina è atteso il passaggio di un fronte freddo con precipitazioni anche a carattere di rovescio ed una spruzzata di neve oltre i 2300 metri circa mentre i venti tenderanno a ruotare da Nord con episodi di foehn in valle fino alle ore centrali di domenica.

