Allerta Meteo Trentino Alto Adige: piogge intense e temporali

Sono in arrivo piogge anche sul Trentino, che potrebbero essere a tratti intense, accompagnate da temporali. La Protezione Civile ha attivato l’allerta meteo gialla e consiglia ai cittadini di osservare prudenza per il rischio di temporali improvvisi e conseguenti ruscellamenti o problemi alla viabilità.

La Provincia di Bolzano ha invece emesso l’allerta meteo arancione per il capoluogo e la Bassa Atesina.

La fase più intensa è attesa indicativamente dalle 16 alle 22 di oggi, domenica 8 settembre, quando potrebbero cadere 20 millimetri di pioggia all’ora.

Dopo una temporanea attenuazione o esaurimento delle precipitazioni nella prossima notte, al mattino di domani, lunedì 9 settembre, si svilupperanno rovesci e temporali in moto verso Est-Nord-Est. Entro le ore centrali di lunedì sono attese cumulate medie di pioggia pari a 30-60 mm ma localmente saranno possibili accumuli superiori a 90mm. Dalle ore centrali di lunedì e soprattutto martedì 10 settembre, il tempo migliorerà ma mercoledì 11 una nuova perturbazione si avvicinerà da Ovest.

A seguito delle previsioni meteo e idrauliche e in base alle valutazioni effettuate – si legge nel bollettino – si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, criticità dovute principalmente a:

erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide;

temporali.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

